Clearview AI krijgt privacyboete van 9 miljoen euro voor gezichtendatabase

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft gezichtsherkenningsbedrijf Clearview AI een privacyboete van omgerekend negen miljoen euro opgelegd wegens het aanleggen van een database met twintig miljard afbeeldingen van gezichten. Daarnaast moet het Amerikaanse bedrijf alle data van Britse burgers verwijderen en mag het de persoonlijke data van Britten niet meer gebruiken.

Met het systeem kunnen klanten van Clearview, waaronder politie en opsporingsdiensten, een foto uploaden om vervolgens te kijken of er een match in de megadatabase is. De Britse privacytoezichthouder stelt dat Clearview foto's van mensen op internet en socialmediaplatforms verzamelde, zonder betrokken personen te laten weten dat hun gegevens werden verzameld of voor het gezichtsherkenningssysteem werden gebruikt.

Gegeven het grote aantal Britse internetgebruikers zal de Clearview-database waarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid data van Britse burgers bevatten, die zonder hun medeweten is verzameld, concludeert de ICO. Hoewel Clearview de diensten niet langer aanbiedt aan Britse organisaties, heeft het bedrijf nog wel klanten in andere landen, en gebruikt het nog persoonlijke data van Britse burgers.

Volgens de ICO heeft Clearview data van Britse burgers niet op een eerlijke en transparante wijze verwerkt. Ook heeft het geen rechtmatige reden voor het verzamelen van de informatie van individuen, heeft het geen processen om de permanente opslag van data te voorkomen, voldoet het niet aan de hogere beschermingsstandaarden die voor biometrische data gelden en vraagt het om aanvullende persoonlijke informatie wanneer mensen willen weten of ze in de database staan. Dit kan belemmerend werken voor personen die bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruik van hun data.

Eerder had de ICO aangegeven dat het een privacyboete van twintig miljoen euro overwoog, maar zoals met andere aangekondigde boetes van de Britse privacytoezichthouder valt de definitieve boete lager uit. De ICO voerde het onderzoek naar Clearview samen uit met de Australische privacytoezichthouder. Die stelde eerder al dat het bedrijf de Australische privacywetgeving had overtreden.

Clearview AI maakte onlangs bekend dat het het gebruik van de gigantische gezichtendatabase in de Verenigde Staten aan banden zal leggen. Dit was het resultaat in een zaak die door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU was aangespannen. Als onderdeel van de schikking zal Clearview AI de gezichtendatabase niet meer aan de meeste bedrijven en private partijen in de VS mogen aanbieden. Daarnaast stopt het bedrijf de komende vijf jaar met het bieden van toegang tot de database aan alle partijen in de Amerikaanse staat Illinois, waaronder politie.