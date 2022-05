Microsoft schakelt telemetrie standaard uit in Windows Subsystem voor Android

Microsoft heeft besloten om het verzamelen van telemetrie in het Windows Subsystem voor Android op Windows 11 standaard uit te schakelen. Het techbedrijf vraagt gebruikers nu om de optie zelf in te schakelen. Met het Windows Subsystem voor Android kunnen Windows 11-systemen Android-apps draaien die in de Amazon Appstore beschikbaar zijn.

Met de nieuwste versie van het Subsystem voor Windows 11 Insiders staat het verzamelen van diagnostische gegevens nu standaard uit. Waarom dit is gedaan laat Microsoft niet weten, maar het ziet graag dat gebruikers dit zelf inschakelen. "Om Windows Subsystem voor Android beter te maken en zinvolle telemetrie over het gebruik van Android-apps te bieden, wil je deze optie dan alsjeblieft in de Windows Subsystem voor Android Settings-app inschakelen!", zo vraagt het Windows Insider Program Team aan gebruikers.