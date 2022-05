Duitse overheid geeft eerste veiligheidskeurmerk aan consumentenrouters

De Duitse overheid heeft voor het eerst routers gericht op consumenten van een it-veiligheidskeurmerk voorzien. Onlangs werd dit ook al gedaan voor twee routers bedoeld voor kleine bedrijven. Dat meldt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. De twintig routers zijn allemaal gefabriceerd door netwerkfabrikant Lancom.

De certificering van de routers is gebaseerd op technische richtlijnen van het BSI. Daarin staat onder andere dat routers het aanvalsoppervlak moeten verkleinen door ongebruikte poorten te sluiten, het apparaat van beveiligingsupdates wordt voorzien en er eisen worden gesteld aan de wachtwoorden gebruikers. Ook moet de router over een basale firewall beschikken en een ingelogde gebruiker de mogelijkheid geven om een fabriekreset uit te voeren.

"Breedbandrouters vormen het hart van veel netwerken. Als een interface tussen het internet en thuis- of bedrijfsnetwerken spelen ze een belangrijke rol als het om cybersecurity gaat. In een onbeveiligde staat kunnen ze als gateway voor aanvallers dienen en als springplank voor verdere aanvallen", zegt BSI-directeur Arne Schönbohm. "Aan de andere kant kan een veilige router als intern en externe schild fungeren."

Schönbohm is zeer te spreken dat het BSI voor de eerste keer een consumentenproduct van het it-veiligheidslabel heeft voorzien. "Op deze manier dragen we bij aan meer transparantie op de it-consumentenmarkt." Het keurmerk is voorzien van een link en qr-code die naar een specifieke productpagina op de website van het BSI wijzen. Op deze pagina staat informatie over securityfeatures die de fabrikant garandeert, zoals het verhelpen van bekende kwetsbaarheden en relevante veiligheidsinformatie.