Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor privacyrisico anti-witwascontroles

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft samen met andere Europese privacytoezichthouders gewaarschuwd voor het grote risico dat anti-witwascontroles van banken voor de privacy van burgers kunnen hebben. Nieuwe Europese wetsvoorstellen moeten dan ook flink worden aangepast, aldus de privacytoezichthouders verenigd in het European Data Protection Board (EDPB).

Banken zijn verplicht om controles uit te voeren om zo mensen of bedrijven op te sporen die mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Bij een vermoeden daarvan moeten banken een diepgravend onderzoek doen en dit melden bij de autoriteiten. "Deze onderzoeken zijn voor veel mensen erg ingrijpend en kunnen ervoor zorgen dat mensen bij voorbaat als potentiële crimineel worden bestempeld. Ook kan het leiden tot het blokkeren van bijvoorbeeld hun bankrekening", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze praktijk vindt nu al plaats, maar met nieuwe wetsvoorstellen wil de Europese Commissie dat uitbreiden, zo waarschuwen de Europese privacytoezichthouders. Die uitbreidingen gaan zo ver dat de EDPB alarm heeft geslagen bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Eerder maakten de Europese privacytoezichthouders al in 2020 en 2021 hun zorgen over dit onderwerp kenbaar.

"In jouw betaalgegevens is te zien dat jij een drankje hebt afgerekend in een gaybar of dat jij een factuur van een therapeut hebt betaald. Hele normale zaken, die helaas nog steeds soms tot vervelende reacties leiden. Dat is een indringende kijk in je leven en heeft niets met witwassen of terrorismefinanciering te maken. Dat moet alleen mogen als het écht nodig is. En er moet alles aan gedaan worden om die gegevens niet op straat te laten belanden", zegt AP-bestuurder Katja Mur.

De privacytoezichthouders willen dat banken zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. "Goede wetgeving moet de rechtsbescherming van mensen garanderen. Dat is met de huidige voorstellen echter niet het geval", zo stelt de AP. De Europese privacytoezichthouders willen dat heel duidelijk in de wetsvoorstellen staat welke zeer gevoelige persoonsgegevens banken mogen gebruiken bij controles.

Bovendien moeten de voorstellen uiterst sterke waarborgen eisen van datahandelaren voor het gebruik van die persoonsgegevens. Zoals beveiliging, dataminimalisatie en korte bewaartermijnen. Iets wat nu niet het geval is. Het gaat in totaal om vier wetten. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zullen verder onderhandelen over de inhoud van de wetten en bekijken of er nog wijzigingen nodig zijn. Bij akkoord tussen deze partijen kunnen de wetten in werking treden.