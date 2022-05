PvdA wil opheldering over het kilometers reizen om geld te kunnen pinnen

De PvdA heeft minister Kaag van Financiën om opheldering gevraagd over de grote afstand die onder andere inwoners van Groningen en Gelderland moeten afleggen om contant geld bij een geldautomaat op te nemen. Bijna tienduizend Groningers moeten meer dan vijf kilometer reizen voor een geldautomaat. Er zijn afspraken gemaakt dat pinautomaten binnen een straal van ongeveer vijf kilometer bereikbaar moeten zijn.

Oldambt is volgens RTV Noord de gemeente in het land waar, op de gemeente Midden-Drenthe na, in verhouding de meeste inwoners wonen die meer dan vijf kilometer moeten reizen om bij een pinautomaat te zijn. Het gaat om ruim 3600 mensen, wat neerkomt op bijna tien procent van de inwoners. Omroep Gelderland, dat informatie over de afstand tot geldautomaten bij het CBS opvroeg, stelt dat het probleem vooral in de Achterhoek speelt.

PvdA-Kamerlid Nijboer heeft naar aanleiding van de berichtgeving Kamervragen gesteld. "Wat vindt u ervan dat mensen in de regio letterlijk mijlenver moeten reizen om aan de basisvoorziening contant geld te komen?", zo vraagt hij aan Kaag. Die moet ook duidelijk maken waarom de norm van maximaal vijf kilometer in zoveel delen van Nederland, in het bijzonder in het Noorden, niet wordt gehaald.

"Waarom is de Geldmaat destijds ingevoerd? Die zou er toch voor zorgen dat er geen pinautomaten van verschillende banken meer naast elkaar zouden staan, maar wel landelijke dekking worden geboden?", vraagt Nijboer verder. Het PvdA-Kamerlid wil afsluitend weten of Kaag bereid is ervoor te zorgen dat juist in de regio waar voorzieningen al onder druk staan er voldoende pinautomaten zijn. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.