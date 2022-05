10.000 QNAP-eigenaren gewaarschuwd dat NAS vanaf internet toegankelijk is

Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) heeft zo'n tienduizend eigenaren van een QNAP-NAS gewaarschuwd dat het apparaat vanaf internet toegankelijk is en zo risico loopt om te worden aangevallen. Aanleiding is een recente waarschuwing van QNAP voor een nieuwe variant van de Deadbolt-ransomware.

De ransomware infecteert NAS-systemen die vanaf het internet toegankelijk zijn en QTS versie 4.3.6 of QTS versie 4.4.1 draaien. Eenmaal actief versleutelt de ransomware bestanden voor losgeld. Naast het updaten van de QTS-versie adviseerde QNAP ook om de NAS-apparaten niet direct vanaf internet toegankelijk te maken. Het DIVD doet onderzoek naar kwetsbaarheden in software en waarschuwt organisaties wanneer ze kwetsbare software draaien of systemen verkeerd hebben geconfigureerd.

Naar aanleiding van de nieuwe aanvalscampagne tegen QNAP-gebruikers heeft het DIVD een online scan uitgevoerd naar online toegankelijk NAS-apparaten. Gisteren werd naar zo'n tienduizend hosts een bericht gestuurd dat hun NAS vanaf het internet bereikbaar is. Daarnaast wordt deze gebruikers geadviseerd om port forwarding uit te schakelen om zo het probleem te verhelpen.