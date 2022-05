Universitair hoofddocent: Europees digitaal identiteitsbewijs gaat te ver

Het plan van de Europese Commissie voor de invoering van een digitaal Europees identiteitsbewijs gaat te ver. Een dergelijk id-bewijs kan alleen in een heel ideaal scenario beperkt en gecontroleerd worden ingezet, zo stelt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, tegenover Metro.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Burgers kunnen zo allerlei aspecten van hun identiteit aan overheid en bedrijven aantonen, waaronder leeftijd en opleiding. De universitair hoofddocent maakt zich zorgen dat als de infrastructuur voor het digitaal identiteitsbewijs er eenmaal is, wet- en regelgeving er speciaal voor wordt aangepast.

Smartphone

"Daarnaast maak ik me er zorgen over dat het volstrekt niet gedefinieerd is hoe zo’n systeem er uit moet zien. Er wordt gesproken van een wallet op je telefoon, maar het is niet duidelijk of al die informatie dan ook echt alleen maar op je telefoon staat. Je gaat er dan ook vanuit dat mensen een moderne smartphone hebben en ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat is nog maar de vraag", merkt Hoepman op.

Volgens de universitair hoofddocent kan een digitaal id-bewijs alleen in een heel ideaal scenario beperkt en gecontroleerd worden ingezet. "Maar ik zie nu al dat het idee is dat het systeem uitgebreid kan worden, zodat je er bijvoorbeeld ook je medisch dossier aan kunt hangen of de digitale euro. Op die manier raakt alles wel heel erg verknoopt en dat maakt de controle die landen en burgers hebben wel heel beperkt."