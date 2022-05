Microsoft vindt kwetsbaarheden in vooraf geïnstalleerde Android-apps

Microsoft heeft in een framework waarvan verschillende vooraf geïnstalleerde Android-apps gebruikmaken kwetsbaarheden ontdekt die zowel lokaal als op afstand zijn te misbruiken. Vanwege de systeemrechten die vooraf geïnstalleerde apps hebben is het zo mogelijk voor een aanvaller om via de kwetsbaarheden toegang tot de systeemconfiguratie en gevoelige informatie te krijgen, of in het ergste geval het apparaat over te nemen. Mce Systems, ontwikkelaar van het betreffende framework, heeft inmiddels updates uitgebracht.

Verschillende Android-apps van telecomproviders, met miljoenen downloads, maken gebruik van het framework om problemen met Androidtelefoons vast te stellen. Dit moet gebruikers helpen die tegen problemen aanlopen. Zo heeft het framework toegang tot systeemonderdelen en kan systeemgerelateerde taken uitvoeren. Volgens Microsoft kan de uitgebreide toegang die het framework en apps hebben gebruikers helpen, maar kunnen ze ook een doelwit van aanvallers zijn.

Een service waar het framework gebruik van maakt is op afstand door een aanvaller aan te roepen die zo verschillende kwetsbaarheden kan misbruiken. Daarmee zou het mogelijk zijn om een persistente backdoor te installeren of het toestel over te nemen. Alleen het bezoeken van een gecompromitteerde of malafide website of het openen van een malafide link zou hiervoor voldoende zijn. Er is geen verdere interactie van het slachtoffer vereist.

De impact van de vier kwetsbaarheden die Microsoft ontdekte is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld tussen de 7.0 en 8.9. Voor de kwetsbare apps, onder andere van telecomgigant AT&T met meer dan tien miljoen downloads, zijn updates verschenen. Gebruikers worden dan ook opgeroepen om te updaten naar de laatste versie van de telecomprovider-apps op hun toestel. Daarnaast heeft Microsoft de bevindingen met Google gedeeld, zodat apps in de Play Store hier voortaan op worden gecontroleerd.