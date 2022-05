Omtzigt wil opheldering kabinet over gebruik van hacksoftware in Nederland

Kamerlid Pieter Omtzigt wil opheldering van het kabinet over het gebruik van hacksoftware, zoals de beruchte Pegasus-spyware, in Nederland. Omtzigt heeft hiervoor Kamervragen gesteld aan premier Rutte en ministers Bruins Slot van Binnenlandse Zaken, Yesilgöz van Justitie en Veiligheid, Ollongren van Defensie en Weerwind voor Rechtsbescherming.

Omtzigt is aangesteld als rapporteur van de Raad van Europa om onderzoek te doen naar het gebruik van Pegasus en soortgelijke spyware door EU-lidstaten (pdf). Pegasus is door NSO Group ontwikkelde spyware waarmee het mogelijk is om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid.

Nu wil het Kamerlid duidelijkheid over het gebruik van dergelijke spyware in Nederland. "Heeft Nederland in de afgelopen jaren hacksoftware, zoals Pegasus, aangeschaft? Zo ja, wanneer is welke software aangeschaft?", vraagt Omtzigt. De bewindslieden moeten ook duidelijk maken welke diensten van dergelijke software gebruikmaken, hoeveel geld aan de aanschaf is uitgegeven, voor welke misdrijven de hacksoftware is ingezet en of de spyware is ingezet tegen advocaten, protestgroepen zonder terroristisch oogmerk of politieke groepen.

Regeerakkoord

Ook wijst Omtzigt naar afspraken in het regeerakkoord van 2017 waarin staat dat alleen in een specifieke zaak hacksoftware wordt ingekocht door opsporingsdiensten en statistieken over het gebruik van hacksoftware jaarlijks openbaar worden gemaakt. Verder zou de wet na twee jaar wordt geëvalueerd en kan de aanschaf van hacksoftware voor algemeen gebruik worden overwogen (pdf).

"Kunt u aangeven waar de beloofde statistieken over hacksoftware gepubliceerd zijn en kunt u ze (nogmaals) naar de Kamer sturen, ook als het gebruik van hacksoftware nul is?", vraagt het Kamerlid, die ook wil weten wanneer de bewindslieden de definitieve versie van het evaluatierapport ontvangen. De premier en ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.