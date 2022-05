Microsoft waarschuwt voor actief aangevallen zerodaylek in Windows

Microsoft heeft een waarschuwing gegeven voor een actief aangevallen zerodaylek in Windows waardoor het mogelijk is voor aanvallers om kwetsbare systemen over te nemen en een beveiligingsupdate is nog niet beschikbaar. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-30190, bevindt zich in de Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) en is onder andere via malafide Word-documenten te misbruiken.

Via de diagnostische tool is het mogelijk om Windowsproblemen vast te stellen. Het is mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op systemen uit te voeren door MSDT via een url-protocol aan te roepen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk vanuit een applicatie zoals Word, waarbij alleen het opene van een malafide document volstaat. Eenmaal geopend kan een aanvaller vanuit het malafide document de diagnostische tool op het systeem van de gebruiker aanroepen en zo vervolgens willekeurige code uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker.

De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.8. Als tijdelijke oplossing adviseert Microsoft om het MSDT-url-protocol uit te schakelen. Hierdoor is het kwetsbare onderdeel niet meer door een aanvaller aan te roepen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om troubleshootprogramma's via een link te starten, maar deze tools zijn nog wel op andere manieren door de gebruiker zelf te openen.

Verder heeft Microsoft een update aan Defender-antivirus toegevoegd om aanvallen die misbruik van de kwetsbaarheid maken te detecteren. Daarnaast biedt de Protected View van Office of Application Guard voor Office bescherming. Wanneer Microsoft met een update komt is nog onbekend. De patchdinsdag van juni staat gepland voor dinsdag 14 juni.