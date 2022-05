Autoriteit Persoonsgegevens rondt onderzoek af naar Google Analytics

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het onderzoek afgerond of het gebruik van Google Analytics in Nederland is toegestaan. De conclusie wordt echter in de loop van het jaar bekendgemaakt, zo laat een woordvoerder van de privacytoezichthouder aan NU.nl weten. Op de eigen website waarschuwt de AP nog altijd dat het gebruik van Google statistiekenprogramma mogelijk binnenkort niet is toegestaan (pdf).

De Autoriteit Persoonsgegevens besloot een onderzoek naar Google Analytics in te stellen nadat de Oostenrijkse privacytoezichthouder had geoordeeld dat een Oostenrijkse website die Analytics gebruikte in overtreding van de privacywet GDPR was. Ook de Franse databeschermingsautoriteit CNIL oordeelde dat het gebruik van Google Analytics in strijd met de GDPR is. Een Franse website die van Googles statistiekenprogramma gebruikmaakt kreeg één maand de tijd om hiermee te stoppen. De Noorse privacytoezichthouder noemde Googles statistiekenprogramma mogelijk illegaal.

Hoewel het onderzoek van de AP is afgerond is de conclusie nog niet openbaar. De resultaten liggen bij de afdeling Handhaven van de AP. Deze afdeling controleert het onderzoek en geeft de onderzochte websites en Google de kans om te reageren. Daarna volgt een eventueel besluit over sancties. "Maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen", aldus de woordvoerder. Volgens Thuiswinkel.org maken vrijwel alle webshops en websites gebruik van Analytics en zou een eventueel verbod grote impact kunnen hebben op online retailers.

Google stelde in een reactie dat voor het versturen van Analytics-data naar servers in de Verenigde Staten standaard de ip-adressen van gebruikers worden meegestuurd. Websites kunnen ervoor kiezen om deze ip-adressen te anonimiseren, maar de feature staat standaard uitgeschakeld. Verder liet Google weten dat Analytics-klanten geen informatie mogen uploaden waarmee Google personen kan identificeren.

Dit kan echter wel gebeuren, aldus het techbedrijf. Dat zegt tools te bieden waarmee klanten dergelijke persoonlijke informatie die via Analytics op de servers van Google terecht is gekomen kunnen verwijderen. Ook wijst Google naar het gebruik van modelovereenkomsten om data met de Verenigde Staten uit te wisselen. In maart maakte Google bekend dat in versie 4 van Analytics geen ip-adressen van internetgebruikers meer worden opgeslagen.