Atlassian rolt updates uit voor aangevallen zerodaylek in Confluence Server

Softwarebedrijf Atlassian heeft beveiligingsupdates uitgerold voor een actief aangevallen zerodaylek in Confluence Server en Confluence Data Center. Organisaties wordt opgeroepen om de patches zo snel mogelijk te installeren. Naast de actief aangevallen kwetsbaarheid verhelpen de updates ook verschillende andere beveiligingslekken.

Confluence is een door Atlassian ontwikkeld wikiplatform waarmee teams van organisaties kunnen samenwerken. Het is mogelijk om Confluence in de cloud te hosten, maar ook op eigen servers of in een datacenter. Via de OGNL (Object Graph Navigation Language) injection kwetsbaarheid in de software kan een ongeauthenticeerde aanvaller willekeurige code op een Confluence-server of Confluence Data Center instance uitvoeren en zo controle over het systeem krijgen. Details over de kwetsbaarheid en aanvallen zijn nog niet gegeven.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de overheid adviseert de updates ook direct te implementeren. Het NCSC houdt de situatie omtrent de kwetsbaarheid naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten en zal verdere relevante informatie via de eigen website publiceren. De kwetsbaarheid is door de overheidsinstantie ingeschaald op High/High, wat inhoudt dat de kans op misbruik en mogelijke schade groot is.