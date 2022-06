Apple gaat iPhones en Macs sneller van beveiligingsupdates voorzien

Apple gaat iPhones, iPads en Macs sneller van beveiligingsupdates voorzien, zonder dat gebruikers hun systemen hoeven te herstarten. Ook gaat de nieuwste versie van Safari in iOS 16 en macOS Ventura passkeys ondersteunen, die als vervanging voor wachtwoorden moeten gaan dienen. Dat liet Apple gisteren tijdens de Worldwide Developers Conference weten.

Voorheen bracht Apple vaak beveiligingsupdates uit als onderdeel van volledige systeemupdates, met een .1 of 0.1 versienummer. Met het gisteren aangekondigde Rapid Security Response kunnen beveiligingsupdates automatisch worden geïnstalleerd tussen de standaard software-updates door. Daarbij is het niet nodig voor gebruikers om het systeem te herstarten om toch beschermd te zijn. Verdere details over de feature zijn nog niet door Apple gegeven.

Passkeys

Verder liet Apple weten dat de nieuwste Safari-versie passkeys gaat ondersteunen. Dit zijn unieke digitale sleutels die op het toestel van de gebruiker blijven en nooit op een webserver worden opgeslagen. Daardoor zijn ze niet door aanvallers te stelen en kunnen ze ook niet door gebruikers worden gedeeld, aldus Apple. "Passkeys komen in de plaats van wachtwoorden en maken gebruik van Touch ID of Face ID voor biometrische verificatie en van iCloud-sleutelhanger voor synchronisatie met Mac, iPhone, iPad en Apple TV op basis van end-to-end-encryptie", steldde Apple.

"Ze werken ook voor apps en het web, en gebruikers kunnen zelfs op apparaten van een andere fabrikant via hun iPhone op websites of apps inloggen", liet het bedrijf verder weten. Naast Apple maakte eerder ook Google en Microsoft bekend dat ze passkeys zullen ondersteunen om gebruikers zo een alternatief voor wachtwoorden te bieden.

Safety Check

Apple kondigde ook 'Safety Check' aan, een nieuwe privacytool bedoeld voor slachtoffers van huiselijk geweld. Met de feature is het mogelijk om snel alle toegangsrechten in te trekken die aan anderen zijn gegeven. Safety Check beschikt over een noodreset om alle andere devices uit te loggen bij iCloud, privacyrechten opnieuw in te stellen en het versturen van berichten te beperken tot één device. Met behulp van deze feature wordt ook zichtbaar aan welke personen en apps er toegang is gegeven en zijn deze rechten te beheren. Wanneer iOS 16 en macOS Ventura precies verschijnen is nog niet bekend.