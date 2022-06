Man krijgt drie jaar cel voor grootschalige handel in persoonsgegevens

Een 35-jarige man uit Heerenveen die zich schuldig maakte aan de grootschalige handel in persoonsgegevens via Telegram, en over onder andere 125.000 telefoonnummers beschikte, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. De man verkocht op internet "online leads", digitale lijsten met persoonsgegevens die criminelen konden gebruiken voor bankhelpdeskfraude, WhatsAppfraude en phishing.

De man beschikte over gebruikersnamen, wachtwoorden en cookies van 6700 besmette computers. "Per geïnfecteerd computersysteem kan het aantal buitgemaakte wachtwoorden oplopen tot enkele tientallen. Dat geeft deze verzameling een potentieel toegang tot meer dan 100.000 online accounts", zo staat in het vonnis. Verder werden op een computer van de man bestanden aangetroffen die bij elkaar 125.000 unieke telefoonnummers bevatten. Met het verkopen van deze gegevens verdiende de man meer dan 70.000 euro.

"Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van lijsten met niet openbare persoonsgegevens, zogenaamde leads. Deze leads worden gekocht door cybercriminelen, vaak op het dark web. Aan de hand van de leads benaderen deze cybercriminelen potentiële slachtoffers en door middel van diverse oplichtingsmethoden zoals phishing en smishing maken zij hen vervolgens geld afhandig", aldus de rechter.

Die stelde dat op deze manier misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen dat mensen mogen hebben in het internetverkeer. "Dit soort fraudepraktijken heeft uiteindelijk niet alleen negatieve gevolgen voor de directe slachtoffers, maar ook in het algemeen voor het maatschappelijk en economisch verkeer", merkte de rechter verder op. Die besloot een gevangenisstraf van drie jaar op te leggen, net als de officier van justitie had geëist.