Politie bij bestrijding cybercrime niet alleen afhankelijk van digitale experts

De Nederlandse politie is bij de bestrijding van cybercrime niet alleen afhankelijk van digitale experts. Ook het operationeel personeel houdt zich hiermee bezig, zo stelt minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wilde weten hoeveel medewerkers er binnen de nationale politie worden ingezet voor de bestrijding van cybercriminaliteit.

Sinds het begin van dit jaar telt de politie zo'n duizend fulltime medewerkers die deel uitmaken van een team digitale expertise of elders in de politieorganisatie actief zijn op het werkterrein digitale expertise. De minister merkt op dit aantal de afgelopen jaar staag is gegroeid en het de bedoeling is dat er de komende jaren meer cyberexperts bijkomen.

"Cybercriminaliteit wordt niet alleen bestreden door politiepersoneel met een digitale expertise", voegt Yesilgöz toe. "Een groot deel wordt opgepakt door operationeel personeel dat zich bezighoudt met veel voorkomende criminaliteit, waarbij het onderdeel uitmaakt van een groter takenpakket."