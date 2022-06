KNVB test "slimme technologie" tegen discriminerende spreekkoren

De KNVB is mede met één miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid een test gestart waarbij het naar eigen zeggen "slimme technologie" tegen discriminerende spreekkoren inzet. Volgens landsadvocaat Pels Rijcken is er geen ruimte voor gezichtsherkenning in voetbalstadions. Voor de test van de KNVB wordt gekeken naar het identificeren en sanctioneren van supporters en het koppelen van een persoonlijk ticket aan een smartphone-app.

In de stadions van Feyenoord, PSV en PEC Zwolle worden verschillende oplossingen (door)ontwikkeld en getest. Mogelijk start later dit jaar nog een vierde project. Met de technologie wil de KNVB supporters onder andere kunnen registreren, identificeren en sanctioneren. Ook wordt gekeken hoe de technologie ongewenst gedrag kan voorkomen of in de kiem kan smoren. Zo kijkt men in het stadion van PSV naar de inzet van geluidscamera’s om fans te beïnvloeden.

Voor de test bij PEC Zwolle wordt toegang van een bezoeker via een app aan een persoonlijk ticket gekoppeld. "Met deze app zet de club een verdere stap in het optimaliseren van stadiontoegang, hebben supporters hun tickets altijd digitaal en biedt het mogelijkheden om supporters direct te informeren met relevante updates rondom het stadionbezoek", aldus de KNVB. Verder wordt bij een aantal wedstrijden getest hoe aanvullende nieuwe technieken, zoals artificial intelligence en machine learning de sociale veiligheid in het stadion kunnen verbeteren.

"Geen ruimte voor gezichtsherkenning in voetbalstadions"

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft landsadvocaat Pels Rijcken een juridische verkenning uitgevoerd naar de privacy rechtelijke kaders voor de inzet van slimme technologieën in voetbalstadions. De landsadvocaat concludeert dat er geen ruimte is voor de inzet van gezichtsherkenningstechnologie in voetbalstadions.

Wel ziet Pels Rijcken ruimte voor de inzet van slimme camera’s. "Daarmee kan discriminatoir en racistisch gedrag mogelijk in ieder geval beter worden gesignaleerd en vastgelegd. Bovendien kunnen de opnames die worden vastgelegd met slimme camera’s het identificatieproces mogelijk vergemakkelijken, doordat de opnames gerichter zijn en van betere kwaliteit zijn", aldus de conclusie van de landsadvocaat.

Mochten slimme camera's niet zorgen voor het beter identificeren van supporters, kan volgens de landsadvocaat worden overwogen om met een vorm van pre-registratie te gaan werken om identificatiemogelijkheden van supporters te verbeteren (pdf).