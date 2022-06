Ziggo hoeft waarschuwingsbrieven Brein opnieuw niet door te sturen naar klanten

Internetprovider Ziggo hoeft opnieuw niet mee te werken aan een verzoek van Stichting Brein om een waarschuwingsbrief door te sturen aan een klant. Zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland beslist. Brein haalde in februari ook al bakzeil toen het Ziggo via de rechtbank probeerde te dwingen om waarschuwingsbrieven door te sturen.

Brein wil dat Ziggo een waarschuwing doorstuurt naar een klant omdat via zijn ip-adres illegaal boeken zijn gedownload. Volgens de rechter is niet vast te stellen dat de ip-adreshouder zelf auteursrechten heeft geschonden. Daarnaast oordeelt de rechter ook nu dat het doorsturen van een waarschuwing in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zolang Ziggo daarvoor geen vergunning heeft.

In het kort geding waar de rechtbank nu uitspraak heeft gedaan, wil Brein dat Ziggo een waarschuwingsbrief stuurt naar een klant die wordt verdacht van het illegaal downloaden van e-books en dat het bedrijf dat in de toekomst ook bij andere overtreders doet. Als de rechter hier niet in mee gaat, wil Brein dat Ziggo de naam en adresgegevens van die klanten aan haar verstrekt, zodat de stichting de brieven zelf kan versturen. Brein denkt dat internetgebruikers hierdoor stoppen met het illegaal down- en uploaden.

Op basis van eigen onderzoek claimt Brein te kunnen achterhalen welke ip-adressen illegaal via BitTorrent down- en uploaden. Het weet echter niet wat de naam en adresgegevens van de betreffende internetgebruiker zijn. Dat weet alleen de internetprovider van de gebruiker. De rechter oordeelt dat het helemaal niet vaststaat dat de betreffende Ziggo-klant illegaal e-books downloadt, zoals Brein claimt.

Het kan namelijk ook iemand anders zijn die, zonder dat de ip-adreshouder het weet, gebruik maakt van het ip-adres. Alleen daarom al kunnen de eisen van Brein niet worden toegewezen. Daarnaast blijft Brein ook in deze zaak van mening dat Ziggo geen vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft voor het doorsturen van de waarschuwingsbrieven en het verstrekken van de naam en adresgegevens van klanten. Ziggo vindt van wel.

Net als in februari stelt de rechter dat Ziggo ook in deze zaak een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft om intern het ip-adres aan de naam en adresgegevens van de klant te kunnen koppelen om zo een waarschuwingsbrief te kunnen versturen. Die vergunning is ook nodig als Ziggo die naam en adresgegevens aan Brein wil verstrekken. Aangezien de stichting ongelijk heeft gekregen moet het van de rechter de proceskosten van Ziggo van 1700 euro betalen.