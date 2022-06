Axon staakt project om politiedrones met tasers uit te rusten

Taser- en surveillancefabrikant Axon heeft na felle kritiek besloten om het project waarbij politiedrones met tasers werden uitgerust te staken. Daarnaast hebben negen van de twaalf leden van de ethische commissie van Axon besloten op te stappen. Na een schietpartij in de Verenigde Staten waarbij negentien kinderen en twee leraren om het leven kwamen stelde Axon dat er nieuwe oplossingen nodig waren om het wapengeweld op scholen tegen te gaan.

Het bedrijf levert onder andere tasers, bodycams en software aan naar eigen zeggen meer dan 17.000 politiediensten in meer dan honderd landen. Volgens Axon zijn er andere, betere oplossingen nodig om scholen, leraren en leerlingen tegen wapengeweld op scholen te beschermen, waaronder oplossingen die van technologie gebruikmaken.

Daarbij ziet het bedrijf een oplossing in het combineren van drones met tasers. Axon stelt dat er een maatschappelijk debat en wetgeving moet komen om dergelijke technologie in te kunnen zetten, maar is al wel begonnen met de ontwikkeling van een "taser-dronesysteem". De plannen voor dit systeem waren genomen zonder eerst te overleggen met de ethische commissie.

Daarnaast maakte de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF zich grote zorgen en noemde het "voor tal van redenen" een gevaarlijk idee. De EFF vreest dat bewapende drones bij steeds meer politietaken zullen worden ingezet. Het proces van het normaliseren van het bewapenen van drones en robots moet dan ook worden tegengegaan. "Mission creep is een serieus probleem. Keer op keer belandt aan politie gegeven technologie voor de meest extreme situatie op straat bij protesten of als reactie op kleine misdrijven", aldus de burgerrechtenbeweging.

"Gezien de recente feedback staken we het werk aan dit project", stelt Axon-oprichter en -ceo Rick Smith in een verklaring. "We hebben nog veel werk te verzetten om te zien of deze technologie levensvatbaar is en of de publieke zorgen kunnen worden weggenomen voordat we verder gaan." Verder stelt Smith dat hij het vertrek van de commissieleden betreurt.