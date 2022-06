Woerden vraagt foto's binnenkant woning voor bepalen WOZ-waarde

De gemeente Woerden vraagt inwoners voor het bepalen van hun WOZ-waarde om een vragenlijst in te vullen en foto's van de binnenkant van de woning op te sturen. De VVD heeft het college nu om opheldering gevraagd. Volgens de brief moeten inwoners een inlichtingenformulier invullen waarmee de staat van de woning tot in detail wordt uitgevraagd. Ook zijn zij volgens de brief verplicht om verscheidene foto’s toe te voegen, waarop de buitenkant en binnenkant van de woning volledig zichtbaar zijn.

"Het gaat best ver als de gemeente via foto’s bij inwoners ‘binnenkijkt’ om de waarde van hun huis te bepalen. Voor sommige huiseigenaren zal dat voelen als inbreuk op hun privacy en dus moet er wel een goede reden voor bestaan", zegt VVD-raadslid Simone Onrust tegen de Woerdense Courant. Onrust heeft vragen aan het college gesteld en wil onder andere weten in hoeverre foto’s waarop de volledige binnenkant van een woning zichtbaar is noodzakelijk zijn voor het vaststellen van de WOZ-waarde.

Daarnaast wil het raadslid weten of inwoners verplicht zijn de foto's te versturen en hoe dit zich verhoudt met de AVG. Daarnaast moet het college duidelijk maken wat er met de foto's wordt gedaan, wie die krijgen te zien en op welke manier en gedurende welke termijn de foto's worden opgeslagen (pdf).