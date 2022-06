Tweede Kamer wil af van Chinese beveiligingscamera's bij politie en overheid

De Tweede Kamer wil af van Chinese beveiligingscamera's die door politie worden gebruikt en bij overheidsgebouwen hangen. "We maken gebruik van cameratoezicht om Nederland veilig te houden, dan moeten we op die camera’s kunnen vertrouwen en dat kan niet met Chinees spul. China is een onvrij communistisch land met een openlijke strategie om hier te spioneren en ze dwingen Chinese bedrijven om info te delen", stelt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski op Twitter.

Security.NL meldde eerder deze week dat het kabinet onderzoek gaat doen naar mogelijke nationale veiligheidsrisico’s bij het gebruik van Chinese bewakingscamera's binnen de rijksoverheid. De politie zal voor nu echter gebruik blijven maken van camerasystemen van de Chinese fabrikant Dahua. Dat lieten minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten op vragen van D66.

Onlangs werd bekend dat tientallen Nederlandse gemeenten van Chinese beveiligingscamera's gebruikmaken en de politie er vorig jaar bijna zevenhonderd van heeft aangeschaft. "In maart dit jaar zei Alexandra van Huffelen mij toe dat ze naar de inkoopeisen voor de Rijksoverheid zou kijken. En nu ik vragen stel over Chinese camera’s bij overheidsgebouwen is het antwoord: het mag volgens die (oude) inkooprichtlijn. En dat is nou net het punt. Aanpassen die hap!", laat Rajkowski verder via Twitter weten.

"Goed dat het kabinet onderzoek doet naar inkoopeisen en richtlijnen op het terrein van cyberveiligheid. Wij vinden dat overheden nu al het goede voorbeeld moeten geven door geen Chinese camera’s te gebruiken", zegt D66-Kamerlid Lisa van Ginneken tegenover RTL Nieuws. Ze voegt toe dat de AIVD al vaker heeft gewaarschuwd voor het gebruik van camera's met een offensief cyberprogramma gericht tegen Nederland. "Spionage of sabotage kunnen moeilijk worden uitgesloten." Ook de PVV wil van de camera's af. "Wat mij betreft vandaag of anders morgen", zegt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower.