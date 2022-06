Videoland komt met serie over vermissing beveiligingsexpert Arjen Kamphuis

Videoland komt later deze maand met een serie over de vermissing van beveiligingsexpert Arjen Kamphuis in Noorwegen in 2018. De serie "Ze Weten Alles Van Je" is een combinatie van een documentaire en fictie, en gaat ook in op de gevaren van online privacy waarvoor Kamphuis geregeld waarschuwde.

"Tot op de dag van vandaag roept de verdwijning veel vragen op en is zijn verhaal voer voor complottheorieën. Hoe kan het dat zijn telefoon een paar dagen na zijn verdwijning opeens aan is gegaan? Zit er ‘iemand’ of ‘iets’ achter zijn verdwijning?", stelt RTL in de aankondiging van de dramaserie. "Arjen was voorvechter van onder meer online privacy en veiligheid, bescherming tegen machtsmisbruik door bijvoorbeeld overheden en de bescherming van grondrechten. Deze voortrekkersrol in combinatie met zijn mysterieuze verdwijning leiden tot de wildste theorieën."

In de serie speelt Charlie Chan Dagelet onderzoeksjournalist Nadia die op zoek gaat naar het verhaal achter de vermissing van Kamphuis. "Drama is een belangrijke pijler bij Videoland en deze Videoland Originals raken vaak alle facetten: van romantisch en grensverleggend, tot tragisch en meeslepend. ‘Ze Weten Alles Van Je’ is een spannende mix tussen documentaire en fictie en raakt een belangrijk maatschappelijk thema: de morele dilemma's rondom online privacy", zo laat RTL verder weten. De vier afleveringen van 'Ze Weten Alles Van Je' zijn vanaf woensdag 29 juni te bekijken.