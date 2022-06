"Plan Brussel om berichten te scannen bedreigt ieders veiligheid en privacy"

Buiten de grenzen van de Europese Unie zou het nog erger kunnen zijn. Zodra het systeem is ontwikkeld is zal het wereldwijd kunnen worden ingezet om mensen te onderdrukken. Zo is het systeem te gebruiken voor het zoeken naar politieke tegenstanders, activisten of vakbonden of ander gedrag en meningen die overheden onwelgevallig vinden.

Hoezo buiten de EU? Dat is juist de bedoeling van de EU, het bestrijden van haar onwelgevallige meningen zoals al eerder gedemonstreerd in de coronatijd of als het gaat om de Oekraiene waar men nu al per decreet censuur ingesteld heeft.