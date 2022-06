Apple staat onder druk ACM alternatieve betaalmethoden in datingapps toe

Onder druk van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Apple onredelijke voorwaarden aangepast en staat nu verschillende betaalmethoden toe in Nederlandse datingapps. Apple stelt dat dit de veiligheid en privacy van gebruikers niet ten goede komt.

Dating-appaanbieders moeten de mogelijkheid hebben om zelf een betaalsysteem te kiezen in hun app en de mogelijkheid om klanten naar hun eigen website te verwijzen om te betalen. Tot nu toe konden klanten van datingapps voor iOS alleen betalen met de betaalmethode die Apple oplegde. Daarmee maakte Apple volgens de ACM misbruik van haar machtspositie en handelde het bedrijf in strijd met Europese en Nederlandse concurrentieregels.

"Misbruik van machtspositie drijft de prijs op, verslechtert de kwaliteit van producten en diensten en beperkt innovatie", zo laat de Nederlandse toezichthouder weten. De ACM legde Apple vorig jaar augustus een last onder dwangsom op. Apple maakte bezwaar en vroeg aan de rechter om schorsing van de last en van publicatie van het besluit van de ACM. Het deel van de last onder dwangsom waar het nu om gaat heeft de rechter afgelopen december in stand gelaten en de ACM mocht dat deel van het besluit ook publiceren.

Het andere deel van de last heeft de rechter geschorst gedurende de bezwaarprocedure en de ACM mag dit deel ook niet bekendmaken. Het duurde daarna nog enige tijd voordat Apple voldeed aan het vrijgegeven gedeelte van de last. In januari begon de dwangsom te lopen tot een maximum van vijftig miljoen euro. Dat maximum werd bereikt en daarom moet Apple in totaal vijfitg miljoen euro dwangsom betalen. Doordat het Amerikaanse techbedrijf nu wel voldoet aan de regels hoeft de ACM geen nieuwe last onder dwangsom op te leggen.

"We willen dat iedereen kan profiteren van de voordelen van de digitale economie. In de digitale economie hebben machtige bedrijven een speciale verantwoordelijkheid om de markt eerlijk en open te houden. Apple nam die verantwoordelijkheid niet en maakte misbruik van zijn machtspositie tegenover datingapp-aanbieders", zegt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Apple in beroep

Apple laat in een reactie weten dat sommige van de aanpassingen niet in het belang zijn van de privacy en veiligheid van gebruikers. Het techbedrijf is het niet eens met het initiële bevel van de ACM en zegt in beroep te gaan.