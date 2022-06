Amerikaans schooldistrict annuleert eindexamens wegens ransomware

Een Amerikaans schooldistrict heeft wegens een ransomware-aanval op de schoolsystemen alle eindexamens moeten annuleren. Wegens de aanval zag het Tenafly Public School District zich gedwongen om terug te vallen op pen en papier. Het districtsbestuur besloot vanwege de aanval systemen uit te schakelen en isoleren, waardoor digitale lesmethodes niet meer beschikbaar zijn.

Afgelopen dinsdag werd vervolgens besloten om alle eindexamens voor scholieren in het schooldistrict te annuleren. Er zijn geen plannen om ze opnieuw in te roosteren. Volgens het schooldistrict is de beslissing genomen omdat het gezien de huidige situatie niet eerlijk is tegenover leerlingen om de examens door te laten gaan. Leerlingen hebben sinds de aanval geen toegang tot systemen met hun aantekeningen voor de eindexamens, zoals Google Workspace en e-mail.

Wie erachter de aanval zit is onbekend, zo melden verschillende Amerikaanse media. Ook laat het schooldistrict niet weten hoeveel losgeld de aanvallers eisen. Er is nog geen beslissing genomen of het geëiste losgeld zal worden betaald. Het is tevens onduidelijk wanneer alle systemen zijn hersteld. Het schooldistrict telt ruim 3700 leerlingen.