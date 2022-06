Kabinet: terecht dat NAVO cyberaanval als militaire aanval kan bestempelen

Het is terecht dat de NAVO een cyberaanval of een reeks kwaadwillende cyberactiviteiten als een gewapende aanval in de zin van artikel 5 kan bestempelen, zo laat het kabinet weten in een reactie op een nieuw Strategisch Concept van de NAVO. In artikel 5 stelt de NAVO dat een gewapende aanval tegen één of meer van de bondgenoten als een aanval tegen alle bondgenoten wordt beschouwd.

De conceptteksten van het nieuwe NAVO Strategisch Concept zijn gerubriceerd als "NATO Restricted". Het document is dan ook alleen op papier en in vertrouwelijke vorm voor Tweede Kamerleden beschikbaar. Wel heeft het kabinet een reactie op het nieuwe concept openbaar gemaakt, waarin ook wordt gesproken over het onderwerp "cyber".

Volgens het kabinet kunnen kwaadwillende cyberactiviteiten en desinformatie een risico vormen voor de veiligheid en stabiliteit van de NAVO. "Zo hebben bondgenoten terecht besloten dat een cyberaanval of een reeks aan kwaadwillende cyberactiviteiten als een gewapende aanval in de zin van artikel 5 gekwalificeerd kunnen worden", zo staat in de kabinetsappreciatie van het NAVO-concept.

Het kabinet vindt dat de NAVO een organisatie moet zijn die haar eigen cyberveiligheid op orde heeft en te allen tijde baas is over haar eigen ict. "Het verhogen van de cyberweerbaarheid van de NAVO en bondgenoten is cruciaal. Ook moet de NAVO cybercapaciteiten van bondgenoten kunnen integreren in missies en operaties om zo ook op digitaal gebied slagkracht te kunnen genereren. Het kabinet is van mening dat de formulering hierover in het huidige concept adequaat is", aldus de kabinetsreactie.

Verder meldt het kabinet dat op het gebied van hybride dreigingen het van belang is dat duidelijker in het concept komt dat de NAVO doorgaat met het verbeteren van het situationeel bewustzijn en het verder ontwikkelen van instrumenten om hybride activiteiten tegen te kunnen gaan. Daarbij merkt het kabinet op dat de NAVO niet alleen verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen op deze vlakken. "Juist ook op dit terrein is de samenwerking met de EU, met zijn brede instrumentarium dat zowel politieke, economische als ook defensie-instrumenten omvat, van groot belang."