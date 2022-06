ING-klanten kunnen door storing hun saldo niet opvragen - update

Klanten van ING kunnen door een storing in de app en op Mijn ING hun saldo niet opvragen, zo laat de bank via Twitter weten. Volgens ING raakt de storing "een deel" van de klanten, maar aantallen worden niet gegeven. "Onze experts werken momenteel aan de snelste oplossing. Onze excuses voor het ongemak", aldus ING. Het is onbekend wanneer de storing is verholpen.

"We hebben op dit moment een probleem met technische verbindingen naar het systeem waar wij saldo's mee ophalen. Daardoor kan een deel van onze klanten hun saldo in de app en op Mijn ING op dit moment niet zien", laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Op de website Allestoringen.nl is een duidelijke piek in het aantal klachten over ING te zien.

Update

ING laat weten dat de meeste problemen opgelost zijn. "Mocht je het (nog) niet zien: sorry! Hopelijk werkt het bij jou ook snel weer. Overschrijven en transacties bekijken kan wel gewoon", aldus de bank op Twitter.