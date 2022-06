Eduroam meldt storing bij monitoring wifi-netwerk onderwijsinstellingen - update

Bij tientallen onderwijsinstellingen is er een probleem met de monitoring van het eduroam wifi-netwerk. Dat laat de organisatie via de eigen website en Twitter weten. Met eduroam krijgen studenten, onderzoekers en medewerkers toegang tot het vaste en draadloze netwerk van de eigen onderwijs- of onderzoeksinstelling en dat van andere instellingen die eduroam aanbieden.

De basis van eduroam is een hiërarchie van gekoppelde authenticatieservers, waarover de gebruikersgegevens op een veilige manier tussen instellingen getransporteerd worden. De instelling van de gebruiker houdt deze gegevens bij en controleert deze. Ook als de gebruiker zich bij een gastinstelling bevindt. Door deze opzet kunnen gebruikers met hun eigen draadloze apparatuur verbinding maken met het netwerk van de instelling waar ze te gast zijn.

Op de storingspagina van eduroam staat bij bijna veertig onderwijsinstellingen, waaronder de Haagse Hogeschool, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Universiteit Leiden, Leids Universitair Medisch Centrum, NHL Hogeschool, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, RIPE NCC, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Eindhoven en VU Medisch Centrum, dat er een storing met de monitoring is.

De NOS meldt dat door problemen bij eduroam veertig onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland last van storingen hebben. "Dit is niet juist; bij veel van deze instellingen werkt eduroam prima, maar het account in de monitoring niet", zo laat eduroam in een reactie op de berichtgeving van de NOS weten. Trajectum Online, dat nieuws over Hogeschool Utrecht brengt, meldt dat bij de hogeschool de wifi niet werkt en andere applicaties het niet of gebrekkig doen.

Update

De NOS heeft inmiddels de berichtgeving aangepast en laat weten dat er geen storingen waren. De melding op de storingspagina heeft betrekking op verlopen test-gastaccounts waarmee technische beheerders van instellingen de werking van die accounts kunnen controleren. Eduroam laat ook aan Security.NL weten dat er geen problemen met de monitoring waren, maar dat er bij verschillende instellingen accounts waren verlopen die als storing in de monitoring werden weergegeven.