Thunderbird voor Android gaat K-9 Mail gebruiken als basis

De populaire opensource-mailclient Thunderbird zal binnenkort ook voor Android verschijnen, maar in plaats van een compleet nieuwe app te ontwikkelen zal het ontwikkelteam de K-9 Mail-app als basis gaan gebruiken. Dat heeft het Thunderbird-ontwikkelteam vandaag bekendgemaakt. Thunderbird is al jaren beschikbaar voor desktops, maar een mobiele versie ontbrak, ook al was dit iets waar gebruikers al lang om vragen.

K-9 Mail is in meerdere appstores beschikbaar en telt alleen in de Google Play Store meer dan vijf miljoen downloads. De hoofdontwikkelaar van de e-mailclient, Christian Ketterer, is inmiddels al onderdeel van het Thunderbird-ontwikkelteam geworden. Het plan is om K-9 Mail de komende tijd te veranderen in Thunderbird voor Android. Zowel de naam van K-9 Mail als de vormgeving van de mail-app zullen verdwijnen.

De komende tijd wil Thunderbird allerlei nieuwe features aan de e-mailclient toevoegen, zoals de Thunderbird-autoconfiguratie voor het instellen van accounts, beter folderbeheer, ondersteuning voor berichtenfilters en het synchroniseren tussen de desktop en mobiele versies van Thunderbird. Wanneer de eerste versie van Thunderbird voor Android verschijnt is nog onbekend. Over de ontwikkeling van een iOS-versie wordt nog nagedacht.