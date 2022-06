Microsoft komt met aanpassingen in verwerking diagnostische data Windows

Microsoft komt later dit jaar met "grote aanpassingen" in de manier waarop zakelijke Windowssystemen diagnostische data verwerken, zo heeft het techbedrijf nogmaals aangekondigd. De aanpassingen gaan gelden voor systemen van Europese organisaties en bedrijven waar diagnostische data staat ingeschakeld.

Microsoft verzamelt diagnostische data van Windowssystemen om naar eigen zeggen problemen te verhelpen en Windows up-to-date, veilig en werkend te houden. Ook stelt Microsoft dat de data wordt gebruikt voor het verbeteren van Windows en gerelateerde Microsoft-producten en -diensten. Het gaat dan om apparaat-, batterij- en netwerkgegevens, maar ook informatie over de hardware, externe apparaten, Windowsversie en opslag van het systeem.

Onder druk van Europese privacytoezichthouders gaat Microsoft voor zakelijke gebruikers de dataverwerking van Windows-telemetrie veranderen. Zo wordt er gestopt met het gebruik van bepaalde policies om de verwerkingsoptie te configureren, zoals de "Allow commercial data pipeline” policy. In plaats daarvan komt het techbedrijf met een organisatiebrede configuratie gebaseerd op Azure Active Directory (Azure AD) om Microsofts rol in de dataverwerking te bepalen.

De aanpassing komt als eerste beschikbaar voor Windowssystemen in het Dev Channel van het Windows Insider-programma. Dit zal op zijn vroegst in juli van dit jaar zijn. Voor andere Windowssystemen zullen details op een later moment volgen. De aanpassingen zullen voor deze systemen op zijn vroegst in het laatste kwartaal van dit jaar worden uitgerold.