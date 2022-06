Microsoft neemt morgen afscheid van Internet Explorer 11 op Windows 10. De browser zal dan niet meer worden ondersteund. IE11 op Windows 8.1, Windows 7 Extended Security Updates, Windows Server SAC, Windows 10 IoT Long-Term Servicing Channel (LTSC) Windows Server LTSC, Windows 10 client LTSC en Windows 10 China Government Edition kan wel op updates blijven rekenen.

Het uitfaseren van Internet Explorer 11 vindt in twee fases plaats. Tijdens de eerste fase worden gebruikers bij het gebruik van IE11 doorgestuurd naar Microsoft Edge. Om binnen organisaties grote verstoringen te voorkomen zullen niet alle systemen tegelijkertijd naar Edge worden doorgestuurd. Op deze manier moeten eventuele problemen met bijvoorbeeld interne applicaties en websites snel zijn te identificeren. Deze "redirection" fase zal de komende maanden op alle Windows 10-systemen plaatsvinden waar IE11 wordt uitgefaseerd.

Tijdens de tweede fase zal Internet Explorer 11 via een toekomstige Windows-update permanent worden uitgeschakeld. Dit zal via het standaard Windows-updateproces plaatsvinden. Microsoft adviseert organisaties echter om IE11 via de "Disable IE Policy" op een eigen gewenst moment zelf in hun omgeving uit te schakelen en dit niet te laten afhangen van de eerder genoemde Windows-update.

Microsoft benadrukt dat Windows-updates niet voor de "redirection" fase worden gebruikt. Het techbedrijf roept organisaties dan ook op om Windows-updates niet over te slaan, aangezien die kritieke beveiligingsupdates voor het besturingssysteem bevatten. Wanneer de "redirection" fase is voltooid zal de Windows-update voor het permanent uitschakelen van IE11 worden uitgerold.

De update zal Internet Explorer 11 niet van Windows 10-systemen verwijderen, aangezien de IE11-engine vereist is om de IE-mode van Microsoft Edge te laten werken, aldus Microsoft in een FAQ over de aankomende uitfasering. Via deze mode is het mogelijk om interne IE-afhankelijke websites van organisaties binnen Edge te openen.