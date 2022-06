Planning hackersconferentie CCC met voorzichtig optimisme van start

Met "voorzichtig optimisme" is de planning van de 37ste editie van hackersconferentie Chaos Communication Congress (CCC) van start gegaan. De edities van 2020 en 2021 moesten vanwege corona worden afgelast. De conferentie wordt al decennia georganiseerd door de Duitse Chaos Computer Club, één van de oudste hackerclubs die nog actief is. In 2019 vond de 36ste editie van het evenement plaats.

Het congres trekt altijd vele duizenden bezoekers. De Chaos Computer Club laat vandaag weten dat het de 37ste editie van het CCC-congres dit jaar in Hamburg gaat organiseren. Van 27 tot en met 30 december zullen er weer allerlei lezingen en workshops worden georganiseerd. De organisatie houdt nog wel een slag om de arm: "We weten natuurlijk niet of externe omstandigheden roet in het eten zullen gooien. Met voorzichtig optimisme willen we echter met de planning van start gaan."