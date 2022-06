Europees Parlement akkoord met verlenging coronareispas tot 30 juni 2023

Wel mag de reispas alleen worden ingezet wanneer dit noodzakelijk en proportioneel is, stelde Kuipers verder.



Dat lijkt me sterk aangezien zo'n pas per definitie niet proportioneel en noodzakelijk is in een tijd dat we effectieve vaccinaties hebben die de druk op de zorg zodanig naar beneden hebben gebracht dat corona geen probleem meer is.Men is schijnbaar vergeten dat we afgelopen winter nog allemaal lock-down gezeur hadden omdat het kabinet er zelf voor koos om de effectiviteit van de vaccinatie te negeren en de gevolgen daarvan (hogere druk op de zorg door o.a anti-vaxxers) heeft misbruikt om beperkingen in te stellen waar iedereen last van had.Ik vermoed dat dit toch de opmaat is voor meer misbruik aan het einde van het jaar door het kabinet, men is de geesten aan rijp aan het maken voor de problemen die ze veroorzaken door het slechte vaccinatiebeleid.Tot nu toe is mijn beeld van Kuipers relatief positief, ik hoop echt dat er dit keer geen misbruik meer zal plaatsvinden van dit soort wetgeving.