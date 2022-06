Europees Parlement akkoord met verlening coronareispas tot 30 juni 2023

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt dat de wetgeving die de coronareispas mogelijk maakt tot 30 juni 2023 wordt verlengd. Eerder liet het Nederlandse kabinet zich positief uit over de verlenging van de pas. Via het Digitaal Covid Certificaat (DCC) kunnen Europese burgers aangeven dat ze zijn getest, gevaccineerd of genezen van corona.

Het werd gebruikt om Europese burgers te laten reizen binnen de EU. Oorspronkelijk zou de verordening die het gebruik van het DCC mogelijk maakt op 30 juni van dit jaar aflopen. Volgens de Europese Commissie kunnen lidstaten ook na 30 juni het nodig vinden om de coronareispas te verplichten. Het kabinet kan zich hierin vinden, liet minister Kuipers van Volksgezondheid eerder aan de Tweede Kamer weten. Wel mag de reispas alleen worden ingezet wanneer dit noodzakelijk en proportioneel is, stelde Kuipers verder.

Als onderdeel van het nu gesloten akkoord zal de Europese Commissie met een uitgebreid rapport komen dat mogelijk is voorzien van een nieuw voorstel om, afhankelijk van de gezondheidssituatie, de coronareispas in te trekken of te verlengen. Deze herziening moet uiterlijk 31 december zijn ingeleverd. Ook moet er duidelijk worden gemaakt of het mogelijk zal zijn om een DCC op basis van een antigeentest te krijgen.

Verder mogen er geen aanvullende beperkingen aan de vrijheid van verkeer aan houders van een coronareispas worden opgelegd. Dit is alleen toegestaan in het geval dit noodzakelijk en proportioneel is voor het beschermen van de volksgezondheid. Het Europees Parlement wil ook dat, wanneer de epidemiologische het toestaat, het DCC zo snel mogelijk wordt ingetrokken.