Microsoft verhelpt actief aangevallen zerodaylek in Windows

Tijdens de patchdinsdag van juni heeft Microsoft 55 kwetsbaarheden verholpen, waaronder een zerodaylek in Windows waar zeker sinds mei misbruik van wordt gemaakt. Microsoft waarschuwde op 30 mei voor een beveiligingslek in de Windows Support Diagnostic Tool (MSDT) waardoor een aanvaller code op het systeem kan uitvoeren. Via de diagnostische tool is het mogelijk om Windowsproblemen vast te stellen.

Door het aanroepen van MSDT via een url-protocol is remote code execution mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld vanuit een applicatie zoals Word, waarbij alleen het openen van een malafide document volstaat. Eenmaal geopend kan een aanvaller vanuit het malafide document de diagnostische tool op het systeem van de gebruiker aanroepen en zo willekeurige code uitvoeren met de rechten van de ingelogde gebruiker.

Een kwetsbaarheid in het Windows Network File System (NFS) heeft volgens Microsoft deze maand de grootste impact. Een ongeauthenticeerde aanvaller kan door het versturen van een speciaal geprepareerd request naar een NFS-server willekeurige code met mogelijk systeemrechten uitvoeren. Vorige maand kwam Microsoft ook al met een beveiligingsupdate voor een kwetsbaarheid in NFS. Die patch was voor NFS-versies 2.0 en 3.0. De update die gisteren verscheen is voor NFS versie 4.1. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Van de 55 kwetsbaarheden zijn er drie als kritiek beoordeeld. Naast het bovengenoemde lek in het Windows Network File System gaat het ook om beveiligingslekken in Windows Hyper-V en het Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) die beide remote code execution mogelijk maken. Op de meeste systemen zullen de updates automatisch worden geïnstalleerd.