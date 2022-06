Tor Project zoekt vrijwilligers die alphaversie Tor Browser willen testen

Het Tor Project zoekt vrijwilligers die de alphaversie van Tor Browser willen testen. Dagelijks maken meer dan twee miljoen mensen gebruik van de browser om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. De browser ontvangt elk jaar honderden aanpassingen, van updates tot nieuwe features. Elke aanpassing kan echter nieuwe problemen introduceren.

Om deze bugs te vinden en te voorkomen dat ze in de releaseversie verschijnen is er ook een alphaversie van Tor Browser. Het Tor Project is een non-profitorganisatie en daardoor afhankelijk van een gemeenschap van vrijwilligers om de alphaversie te testen. "Als vrijwilliger de alphaversie testen is één van de meest toegankelijke en effectieve manieren hoe je kunt helpen om gebruikers die risico lopen om et Tor verbonden te houden", zegt Duncan Larsen-Russell van het Tor Project.

Daarbij wordt ook gezocht naar alphatesters op verschillende platformen, in verschillende landen, die verschillende talen spreken en Tor Browser op verschillende manieren gebruiken. Al een paar minuten per alphaversie is voldoende, stelt Larsen-Russell. Hij benadrukt dat het hier wel om een onstabiele versie gaat en die niet voor activiteiten moet worden gebruikt waardoor de gebruiker risico kan lopen.