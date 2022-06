Nederlandse man aangehouden in Belgisch onderzoek naar phishingbende

De Nederlandse politie heeft in een Belgisch onderzoek naar een phishingbende, die tientallen mensen en bedrijven voor vele tienduizenden euro’s zou hebben bestolen, gisteren een 22-jarige man uit IJmuiden aangehouden. De man wordt ervan verdacht een rol te hebben in de aansturing van de criminele groep.

In de woning van de verdachte is voor duizenden euro’s aan contant geld aangetroffen. Dit is samen met vele gegevensdragers en luxeartikelen in beslag genomen. De man zit momenteel vast en de rechtbank zal later beslissen of hij wordt uitgeleverd aan België. Ook is een woning in Zandvoort doorzocht, waarbij vele gegevensdragers, een grote hoeveelheid drugs, een vuurwapen en een geldbedrag in beslag zijn genomen. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

In hetzelfde onderzoek zijn twee vrouwen en twee mannen uit Heemskerk en Haarlem aangemerkt als verdachten. Zij hebben vermoedelijk gefungeerd als katvanger voor de groep. Via hun bankrekeningen is mogelijk een deel van het buitgemaakte geld weggesluisd. Zij zijn niet aangehouden, maar hun telefoons zijn voor onderzoek in beslag genomen en zij zullen worden verhoord.