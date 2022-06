Microsoft gaat wachtwoorden en data uit Internet Explorer importeren in Edge

"Als onderdeel van dit redirection proces zal data van gebruikers zoals favorieten, wachtwoorden en instellingen uit Internet Explorer worden geïmporteerd, wat de overstap naar Microsoft Edge vertrouwd en gemakkelijk moet maken. Wanneer een gebruiker zijn data daarna wil verwijderen of beheren zal dat altijd mogelijk zijn in het instellingenmenu van Microsoft Edge", aldus Microsofts Sean Lyndersay.

En ohja, als u zo dom was om een Microsoft account aan te maken sturen we die gegevens ook even naar onze servers.Kan altijd handig zijn he?