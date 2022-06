WordPress forceert update voor actief aangevallen lek in plug-in Ninja Forms

Wegens een actief aangevallen kwetsbaarheid in de WordPress-plug-in Ninja Forms heeft WordPress op bijna 800.000 websites een update geforceerd. Dat laat securitybedrijf Wordfence weten. Ninja Forms is een plug-in waarmee WordPress-sites eenvoudig contactformulieren kunnen toevoegen. Meer dan een miljoen websites maken er gebruik van.

Op 14 juni verscheen er een nieuwe versie van de plug-in die "security enhancements" introduceerde voor het omgaan met tag-waardes. Verdere details werden niet gegeven. Onderzoekers van Wordfence ontdekten dat met de versie een kritieke kwetsbaarheid is verholpen waardoor een aanvaller zonder enige inloggegevens willekeurige code op de website kan uitvoeren of willekeurige bestanden kan verwijderen. Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken. Om verder misbruik te voorkomen geeft Wordfence dan ook geen informatie over het beveiligingslek.

Hoewel er geen officiële verklaring is gekomen lijkt WordPress de betreffende update inmiddels op zo'n 800.000 websites te hebben geïnstalleerd. De downloadgrafiek van Ninja Forms laat namelijk op 15 juni een extreme piek van 680.000 downloads zien, terwijl nieuw uitgekomen versies normaliter veel minder downloads krijgen. Het komt vaker voor dat WordPress in het geval van kritieke kwetsbaarheden in veelgebruikte plug-ins ingrijpt en updates forceert. Gebruikers die de update niet hebben ontvangen kunnen die ook handmatig installeren.