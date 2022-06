FreeBSD-systemen via wifi-aanval volledig over te nemen

Een kwetsbaarheid in FreeBSD maakt het mogelijk voor aanvallers om systemen via wifi volledig over te nemen en willekeurige code in de kernel uit te voeren. Daarbij is er geen enkele interactie van gebruikers vereist. FreeBSD kwam afgelopen april met een beveiligingsupdate. Details over de kwetsbaarheid alsmede een proof-of-concept exploit zijn nu openbaar gemaakt.

Bij het scannen van beschikbare wifi-netwerken luistert een systeem naar managementframes die door het wifi-accesspoint in de buurt worden uitgezonden. Er zijn verschillende soorten managementframes. Bij één van deze types, het beacon frame, werd de optielengte niet goed door de wifi-stack van FreeBSD gecontroleerd. Door het versturen van een beacon frame met een "oversized" optielengte is het mogelijk om een kernel heap overflow te veroorzaken en zo code in de kernel uit te voeren.

Een aanvaller kan op deze manier een kernelbackdoor creëren die via het versturen van wifi-frames is te gebruiken, zo laat de onderzoeker weten die het probleem ontdekte. De kwetsbaarheid was al dertien jaar in de wifi-stack van FreeBSD aanwezig, zo meldt het Zero Day Initiative dat de bugmelding ontving en doorzette naar FreeBSD.