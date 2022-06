Minister vroeg landsadvocaat advies om datacenter Meta te stoppen

Minister De Jonge van Volkshuisvesting heeft de landsadvocaat advies gevraagd om de komst van het datacenter van Meta in de gemeente Zeewolde te stoppen. De landsadvocaat liet echter weten dat het op dit moment niet mogelijk is om de eventuele komst van het datacenter door middel van de Wet ruimtelijke ordening of de Gemeentewet te stoppen. Dat stelt De Jonge in een antwoord op vragen van de ChristenUnie.

De minister benadrukt dat de komst van het datacenter geen gelopen race is. "Gezien de uitslag van de recente gemeenteraadsverkiezingen in Zeewolde wil ik graag opnieuw in gesprek met de gemeente over de wenselijkheid van het datacenter, het TNO-rapport over door de gemeente geleverde bijstelling van plannen voor het gebied en eventuele vervolgstappen. Daarbij kan ook een andere ruimtelijke invulling aan de orde komen."

Vorige week presenteerde het kabinet nieuwe regels voor de plaatsing van grote datacenters. Die regels gelden echter alleen voor nieuwe aanvragen van hyperscale datacenters. Vorige week werd ook bekend dat het Rijksvastgoedbedrijf de grond waar de gemeente Zeewolde het datacenter van Meta wil plaatsen voorlopig niet zal verkopen. Dit omdat het plan van de gemeente nog niet aan de gestelde voorwaarden voldoet van maximale duurzaamheid.

ChristenUnie-Kamerlid Grinwis wilde ook van De Jonge weten of de minister bereid is de duurzaamheidseisen verder aan te vullen, zodat het datacenter in Zeewolde de facto geen kans meer maakt om mee te dingen naar de grond. De Jonge ziet dat niet zitten. De voorwaarden voor de verkoop van de grond zijn door zijn voorgangers gesteld."Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen nu nog aanvullende voorwaarden te stellen", aldus de minister. Meta liet na de ontstane ophef weten dat het voorlopig afziet van de bouw van het datacenter.