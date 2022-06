Negen jaar cel voor man die naaktfoto's uit honderden iCloud-accounts stal

Een 41-jarige Amerikaanse man die naaktfoto's, video's en andere data uit de iCloud-accounts van honderden vrouwen wist te stelen en verspreiden is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar. De man, die online het alias "icloudripper4you" gebruikte, wist via phishing de inloggegevens van zijn slachtoffers te bemachtigen. In phishingmails deed de man zich voor als Apple-medewerker en vroeg slachtoffers om hun inloggegevens te wijzigen. Zo wist hij het Apple ID en wachtwoord van slachtoffers te ontfutselen.

In verschillende e-mailaccounts van de verdachte werden iCloud-inloggegevens van zo'n 4700 slachtoffers aangetroffen. Verder bleek de man zo'n 3,5 terabyte aan data uit de iCloud-accounts van zeker vijfhonderd slachtoffers te hebben gedownload. Eerder werd al gemeld dat het om meer dan 620.000 privéfoto's en 9.000 video's van vrouwen ging. De Amerikaan deelde de gestolen afbeeldingen honderden keren met anderen. Sommige van deze personen maakten de foto's weer openbaar. Volgens de autoriteiten was de man van september 2014 tot tenminste mei 2018 met stelen van de data bezig.