NCSC publiceert plan voor omgaan met ransomware-aanvallen

Ransomware-aanvallen kunnen grote gevolgen voor organisaties hebben en voor ernstige verstoringen zorgen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eerder deze maand een incidentresponsplan gepubliceerd waarin wordt beschreven hoe organisaties met ransomware-aanvallen kunnen omgaan.

"Want snelheid telt in het geval van een ransomware-aanval", aldus het NCSC. "Zeker op het moment dat je als organisatie kwaadwillenden op je netwerk aantreft en de ransomware nog niet uitgerold is. Dan is het zaak zorgvuldig – en niet overhaast - de incidentresponscyclus te doorlopen." Het incidentresponsplan gaat in op de voorbereiding op een ransomware-aanval, het identificeren van de aanval, het beperken van de ransomware, het verwijderen van de ransomware, herstellen van data en systemen en als laatste het delen van geleerde lessen.

In het geval van een incident adviseert het NCSC om de afgesproken incidentrespons-procedures te volgen en planmatig te werk gaan. Volgens de overheidsinstantie hebben getroffen organisaties namelijk vaak de houding om de aanvallers zo snel mogelijk van het netwerk te verwijderen en verdere schade te beperken. "En dat moet natuurlijk ook gebeuren, maar zonder essentiële stappen over te slaan. Daarbij kan het behulpzaam zijn om vooraf al een stuk op weg te zijn met deze plannen en een ingevuld beginpunt te hebben", zo laat het NCSC weten.

Het incidentresponsplan bevat ook allerlei aanbevelingen om een ransomware-aanval te voorkomen, zoals technische maatregelen. Het NCSC adviseert onder andere om macro’s in office-software centraal uit te schakelen, het openen van url's en afbeeldingen in e-mails uit te zetten, het gebruik van ongeautoriseerde usb-apparaten te blokkeren en het eenvoudig voor medewerkers te maken om verdachte e-mails te rapporteren.