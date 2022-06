FTC waarschuwt Amerikaanse politici om AI niet als wondermiddel te zien

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft het Amerikaanse Congres gewaarschuwd om kunstmatige intelligentie (AI) niet als wondermiddel te zien voor het oplossen van online problemen. Het gebruik van AI, met name door grote techplatforms, kent allerlei beperkingen en kan voor allerlei andere problemen zorgen, zoals discriminatie en commerciële surveillance, zo laat de toezichthouder weten.

Het Amerikaanse Congres had de FTC gevraagd om onderzoek te doen of AI voor de bestrijding van allerlei online misstanden is te gebruiken, zoals kindermisbruik, scams, deepfakes, nepreviews, illegale verkoop van medicijnen en nepproducten, wraakporno, haatmisdrijven, het aanzetten tot geweld en beïnvloeden van verkiezingen. Het Congres zoekt zo naar aanbevelingen voor het opstellen van beleid en wetgeving om AI voor dergelijke doeleinden in te zetten.

"Ons rapport benadrukt dat niemand AI moet zien als dé oplossing voor de verspreiding van schadelijke online content", zegt Samuel Levine van de FTC. "Het bestrijden van online misstanden vereist een brede maatschappelijke inspanning, geen overdreven optimistisch geloof dat nieuwe technologie, die zowel behulpzaam als gevaarlijk kan zijn, deze problemen voor ons zal oplossen."

De FTC waarschuwt dan ook tegen het gebruik van AI als beleidsoplossing voor de eerder genoemde problemen en stelt dat kunstmatige intelligentie juist voor allerlei nieuwe problemen kan zorgen. AI-tools zijn "botte instrumenten" die onnauwkeurig zijn en door de inherente fouten beperkt toepasbaar zijn. Daarnaast kunnen dergelijke tools tot bevooroordeeldheid en discriminatie leiden.

Verder stelt de Amerikaanse toezichthouder dat AI "commerciele surveillance" aanmoedigt. AI-tools vereisen grote hoeveelheden data om te kunnen worden ontwikkeld, getraind en gebruikt. Daarnaast kan het verbeteren van AI-tools tot meer invasieve vormen van surveillance leiden.

Het Amerikaanse Congres had de FTC zoals gezegd gevraagd om met aanbevelingen voor wetgeving te komen. De toezichthouder komt echter tot de conclusie dat de meeste grote techplatforms inmiddels al van AI-tools gebruikmaken om online misstanden tegen te gaan. De FTC adviseert de politici dan ook om zich te richten op het ontwikkelen van juridische regels, om ervoor te zorgen dat AI-tools niet voor verdere schade zorgen.