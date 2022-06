Google Chrome-gebruikers via geïnstalleerde extensies te tracken

Gebruikers van Google Chrome zijn aan de hand van de browser-extensies die ze hebben geïnstalleerd door websites te tracken, zo heeft een beveiligingsonderzoeker aangetoond. Dit is mogelijk door middel van "web-accessible resources", bestanden binnen een browser-extensie die door websites of andere extensies benaderbaar zijn. Die kunnen deze informatie gebruikers voor het genereren van een fingerprint.

Hoe meer extensies de gebruiker geïnstalleerd heeft, des te groter de kans dat het mogelijk is om een unieke fingerprint van de gebruiker te maken. Het is al jaren bekend dat gebruikers op deze manier zijn te volgen. Een beveiligingsonderzoeker met het alias 'z0ccc' heeft nu een website gemaakt die op basis van bijna twaalfhonderd extensies een fingerprint maakt en vervolgens laat zien hoeveel procent van de gebruikers dezelfde extensie hebben geïnstalleerd. Het gaat dan om extensies als AdBlock, uBlock Origin, LastPass, Adobe Acrobat, Cisco Webex Extension, Skype, Google Hangouts, DuckDuckGo Privacy Essentials, Dashlane, 1Password en Norton Password Manager.

Om detectie te voorkomen genereren sommige extensies een secret token dat benodigd is om toegang tot de web accessible resources te krijgen. De onderzoeker ontdekte echter een timingmethode waarmee websites kunnen bepalen of een beschermde extensie is geïnstalleerd. De methode werkt niet bij Firefox, aangezien de browser voor elke gebruiker bij elke extensie een uniek ID genereert.