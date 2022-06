Privacy Coalitie vraagt politiek om einde aan digitale privacyschendingen

Een coalitie van organisaties en bedrijven heeft vandaag de Tweede Kamer via een manifest opgeroepen om een einde aan de digitale privacyschendingen van mensen te maken. Volgens de zogenoemde 'Privacy Coalitie' verzamelen steeds meer digitale platforms, diensten en apps de data van gebruikers zonder dat die het doorhebben. Die data wordt doorverkocht en gekoppeld en vervolgens gebruikt om mensen te tracken, hun online gedrag te volgen en te beïnvloeden.

"Zo ontstaat een digitaal profiel op basis waarvan bedrijven en zelfs overheden beslissingen nemen die grote impact hebben op onze levens zonder dat we daar zelf invloed op hebben”, aldus de coalitie. Ze waarschuwt ook voor verdere polarisatie in de samenleving omdat mensen niet meer in de hand hebben welke informatie ze wel en niet online te zien krijgen. Er wordt wel aan wet- en regelgeving gewerkt om het gebruik van persoonlijke data aan banden te leggen. "Maar met alleen regelgeving en toezicht gaan we het niet redden; de ontwikkelingen gaan zo snel dat we altijd achter de feiten blijven aanlopen", zo stelt de Privacy Coalitie.

Ze vraagt de vaste commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer om veel actiever te werken aan het bewustzijn bij mensen over het belang van digitale privacy en de risico's van dataverzameling. De overheid, maar ook het bedrijfsleven zou hier volgens de coalitie zelf het goede voorbeeld in kunnen geven door alleen nog digitale platforms en diensten te gebruiken die de privacy respecteren. Ook pleit de coalitie voor meer steun aan privacyvriendelijke alternatieven, zodat mensen keuzevrijheid hebben.

"Gratis"

“We zien dat digitale platforms steeds handiger worden in het verzamelen van data van gebruikers, zonder daar transparant over te zijn”, zegt Haykush Hakobyan van Privacy First, een van de initiatiefnemers van de Privacy Coalitie. "Mensen denken dat de diensten gratis zijn, maar ze betalen onbewust een hoge prijs met hun persoonlijke gegevens. Die trend moeten we nu stoppen. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven, organisaties en overheden om zich actief in te zetten voor digitale privacy. Er zijn genoeg technologische mogelijkheden om digitaal actief te zijn zonder de privacy te schenden."

Hakobyan wil dat de Tweede Kamer een technische briefing organiseert met aanbieders van privacyvriendelijke oplossingen. "Onlangs hield de Tweede Kamer een hoorzitting met onder andere Google en Facebook. Het is nu tijd om ook partijen aan het woord te laten die de privacy van mensen wél respecteren." De Privacy Coalitie is een initiatief van onder andere Freedom Internet, Privacy First, PublicRoam en STER en wordt mede gesteund door de Consumentenbond, SURF en SIDN.