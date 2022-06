Instagram test nieuwe manieren om leeftijd van gebruikers te controleren

Door Vuurvliegje87: Persoonlijk zou ik nooit een ID kaart of iets willen delen met Meta.

En 3 vrienden vragen is niet zo lastig.



Ik denk dat het verstandig is om hier gewoon een IDIN/DIGID check aan te hangen bij Google Play Store en Apple Store.

Niet de leeftijd door te geven, maar alleen een waarde True or False als de persoon 18+ is.

Agreed, ik zou ook nooit een kopie van een ID delen met Meta.Een of andere IDin check via bijv de google play store klinkt als een goed idee, en alleen een true/false vlaggetje ook, maar het stuit wel op een paar problemen.Ten eerste moet je dan dus die google of apple store gebruiken, ik ben er nou ook niet zo happig op om hen dat te laten beheren.Ten tweede is de leeftijd waarop iemand meerderjarig is niet overal 18. Met alleen "18+ true of false" kom je er dus niet. Je zou kunnen zeggen "meerderjarig true of false", maar dan moet je in sommige landen precies de locatie weten (bijv, in Ontario en Alberta in Canada ben je bij 18 meerderjarig, maar in British Columbia pas bij 19. In de VS ben in je Nebraska ook pas bij 19 meerderjarig, in Mississippi moet je 21 zijn). In Schotland is 16 genoeg, een paar kilometer zuidelijker in Engeland moet je 18 zijn. Dan zijn er ook nog landen waar het verschilt tussen meisjes en jongens. Natuurlijk is het zeer zeker zo dat Meta er werkelijk alles aan doet om zoveel mogelijk gegevens van iedereen te verzamelen, maar het klopt wel als ze zeggen dat het lastig is om vast te stellen of iemand meerderjarig is.Meta opereert wereldwijd. Hier in NL hebben we zo'n idin systeem, maar dat bestaat niet overal. Ik snap dat ze een of ander systeem willen dat voor zover mogelijk overal in de wereld hetzelfde werkt, je wilt niet dit soort verschillen per land apart moeten maken.Ik heb geen goede oplossing trouwens.. Wat je zei klopt, maar het ligt niet zo eenvoudig als je misschien zou denken.