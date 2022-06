Systemen dierentuin Artis getroffen door ransomware-aanval

Systemen van Artis zijn getroffen door ransomware, zo laat de Amsterdamse dierentuin via de eigen website en Twitter weten. De aanvallers eisen één miljoen euro losgeld. Het is op dit moment onduidelijk of de aanvallers toegang tot persoonlijke gegevens hebben gekregen. Uit voorzorg heeft de dierentuin melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Details over de ransomware-aanval zijn niet gegeven, behalve dat "ict-systemen eruit liggen". Ook is onbekend wie er achter de aanval zit. "Onze externe ict-partner informeerde ons dat Artis doelwit is geworden van een cyberaanval. Toen dit duidelijk werd, is op het hoogste niveau meteen een crisisteam samengesteld. Ook is onze eigen it-afdeling opgeschaald met specialisten op het gebied van cybercriminaliteit", zo laat een woordvoerder weten.

Door de aanval was het niet mogelijk om online tickets aan te schaffen. "Er konden alleen kaartjes aan de kassa worden gekocht", zegt een woordvoerder tegenover Het Parool. Ook konden Micropia en het Groote Museum niet openen, omdat de interactieve installaties van die musea afhankelijk zijn van techniek. Vandaag zijn ze wel weer gewoon geopend.

De dierentuin zegt dat het maatregelen heeft genomen om verdere toegang tot de systemen te voorkomen en de impact van de aanval te beperken. "Artis neemt deze situatie uiterst serieus en bepaalt samen met externe specialisten de juiste vervolgstappen", aldus de woordvoerder.