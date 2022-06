Overheid trekt 1,7 miljoen euro subsidie uit voor digitaliseren mkb-bedrijven

De overheid heeft 1,7 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor het digitaliseren van mkb-bedrijven. Die kunnen het geld gebruiken voor onder andere het beveiligen van de website en betalingssystemen, kassasystemen in de cloud, intelligente e-mailsystemen, zoekmachineoptimalisatie en webshops.

"Mijn Digitale Zaak" is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, brancheorganisatie INretail, de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland en bedoeld voor mkb-ondernemers in de detailhandel met twee tot en met vijftig werknemers.

Volgens het ministerie van Economische Zaken blijkt uit onderzoeken dat vrijwel alle ondernemers bezig zijn met digitaliseren. Zo zou vier op de vijf ondernemers in ieder geval een Google-vermelding, een website en een digitale financiële administratie hebben en back-ups maken. "Maar gebrek aan tijd en kennis en onduidelijkheid over de opbrengsten remmen ondernemers in de stap naar online verkoop, marketing en/of digitale veiligheid", aldus het ministerie.

Om ondernemers verder op weg te helpen kunnen die via Mijn Digitale Zaak subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvragen. De subsidie vergoedt vijftig procent van de offerteprijs tot een maximum van 2500 euro. Onder de subsidie vallen software, hardware, advies, implementatiekosten of het uitbesteden aan derden. In totaal is er 1,7 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.