E-mailadressen gebruikers NFT-marktplaats OpenSea gelekt

NFT-marktplaats OpenSea heeft gebruikers gewaarschuwd dat hun e-mailadressen zijn gelekt en men extra alert moet zijn voor phishingaanvallen. Volgens OpenSea, dat meer dan anderhalf miljoen gebruikers zou hebben, heeft een medewerker van e-maildienst Customer.io de e-mailadressen met een ongeautoriseerde derde partij gedeeld. Verdere details zijn op dit moment niet bekendgemaakt.

Customer.io biedt een platform voor het versturen van marketingmails en nieuwsbrieven waar OpenSea gebruik van maakt. Daardoor beschikte Customer.io over de e-mailadressen van OpenSea-gebruikers. Volgens de NFT-marktplaats moet iedereen die zijn e-mailadres met OpenSea heeft gedeeld ervan uitgaan dat hij getroffen is. Verder worden gebruikers gewaarschuwd dat er een verhoogde kans op phishingaanvallen is.

Een non-fungible-token (NFT) is een uniek token op de blockchain waarmee iemand kan aangeven dat hij eigenaar van bepaalde voorwerpen of content is, zoals muziek of digitale kunst. Zo zijn er verschillende afbeeldingen als NFT voor miljoenen euro's verkocht. OpenSea is de grootste marktplaats voor NFT's.