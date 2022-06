Google trekt lessen uit achttien zerodaylekken in eerste helft van dit jaar

In de eerste helft van dit jaar zijn er achttien zerodaylekken gebruikt bij aanvallen tegen organisaties en internetgebruikers. Zeker de helft van deze kwetsbaarheden had voorkomen kunnen worden als de betreffende softwareleverancier betere updates en regressietests had doorgevoerd, zo stelt Google. Het techbedrijf kreeg met de meeste zerodays (5) te maken, gevolgd door Apple (4), Microsoft (4), Mozilla (2), Atlassian (1), Sophos (1) en Trend Micro (1).

Zerodays zijn kwetsbaarheden waar op het moment van de aanval geen update van de leverancier voor beschikbaar is. Volgens Google waren zeker negen zerodays varianten van eerder gepatchte kwetsbaarheden. Het techbedrijf stelt dat de helft van de waargenomen zerodaylekken in de eerste helft van dit jaar voorkomen had kunnen worden door betere patches en regressietests. Verder blijkt dat vier van de dit jaar ontdekte zerodays varianten zijn van zerodaylekken die vorig jaar al door aanvallers werden gebruikt.

"Wanneer mensen aan zeroday-exploits denken hebben ze vaak het idee dat ze zo technologisch geavanceerd zijn dat er geen kans is om ze te vinden en voorkomen. De data laat een ander verhaal zien. Zeker de helft van de zerodays die we tot nu toe hebben gezien zijn nauw verwant aan eerder waargenomen bugs", aldus Maddie Stone van Google. Ze voegt toe dat veel van de zerodays het gevolg zijn van het niet volledig patchen van de hoofdoorzaak. Daardoor kunnen aanvallers op een andere manier opnieuw van het probleem misbruik maken.

Volgens Stone is het belangrijk dat softwareontwikkelaars met uitgebreide en juiste fixes komen, zodat het lastiger wordt voor aanvallers om zerodaylekken te kunnen gebruiken. Om beter inzicht in de onderliggende problemen van zerodaylekken te krijgen heeft Google de "root cause analyses" van meerdere zerodays gepubliceerd en roept andere softwareleveranciers op om hetzelfde te doen.